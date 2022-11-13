Ученые научились читать мысли людей, не касаясь головы

Благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии нельзя воспроизвести дословный перевод, однако можно понять, о чем думает испытуемый.

Нейробиологи из Техасского университета в Остине научились отслеживать поток насыщенной кислородом крови через мозг.

Об этом сообщает портал Science Alert.

Отмечается, что соответствующая процедура осуществляется посредством функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ): активные клетки мозга требуют больше энергии и кислорода, поэтому эта информация обеспечивает косвенное измерение активности мозга человека.

«Этот метод неидеален, однако благодаря ему ученые могут расшифровывать мысли человека. Он не способен воспроизвести дословный перевод, однако этого достаточно, чтобы понять, о чем думает испытуемый», — пишет издание.

Так, в ходе исследования ученые просканировали мозг одной женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Им дали прослушать почти 16 часов различных подкастов и передач в сканере. Затем специальный «декодер» сравнил паттерны аудио этих программ и паттерны записанной активности мозга.

По словам нейробиолога Александра Хута, ФМРТ «достаточно неплохо» восстановила оригинальные сюжеты подкастов и передач. То есть программа смогла сделать выводы, какую программу слушали испытуемые, опираясь только на активность мозга. ФМРТ даже удалось восстановить придуманные участниками сюжеты.

Ученые отметили, что декодер стоит доработать — он может восстановить события, однако путается в том, кто что делает.

«Если бы еще 20 лет назад рассказали об этом любому нейробиологу, он выгнал бы вас со смехом», — сказал Хут.

Нейробиологи отметили, что планируют использовать технологию для помощи людям, которые не могут самостоятельно разговаривать и печатать.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.