Ученые научились распознавать личность с помощью сканирования ушей

В мире после пандемии COVID-19, когда люди носят маски на лице, возникла потребность в новых методах аутентификации личности. Новые исследования Университета Джорджии показывают, что в скором времени люди будут использовать для разблокирования устройств не лицо или отпечатки пальцев, а уши.

Об этом пишет портал Root Nation.

Отмечается, что ухо – одна из немногих частей тела, остающаяся относительно неизменной с течением времени, поэтому это неплохая альтернатива для технологий, распознающих лицо или отпечатки пальцев. Так, по словам ведущего автора исследования, доцента Инженерного колледжа Университета Джорджии Тиримачоса Бурлая, система распознавания ушей, которую разрабатывает его команда, идентифицирует личность с точностью до 99%.

«Уши так же уникальны для каждого человека, как и отпечатки пальцев, и даже у однояйцевых близнецов они имеют отличия. Дополнительным бонусом является то, что уши не стареют так, как лицо человека (за исключением мочки, которая с годами опускается ниже). Программное обеспечение для распознавания ушей работает аналогично технологии распознавания лица», — говорится в материале.

Как пояснили ученые, телефон фиксирует несколько образцов личности человека, и изображения временно хранятся в вашем устройстве. Так же, как вы используете отпечаток пальца, чтобы сравнить его с зарегистрированным и разблокировать телефон, вам придется использовать ухо.

По словам Бурлая, программное обеспечение для распознавания ушей может быть использовано для усовершенствования существующих систем безопасности, включая используемые в аэропортах по всему миру, и систем безопасности на основе камер. Его команда также планирует усовершенствовать предложенный алгоритм распознавания ушей, чтобы он хорошо работал с тепловыми изображениями, а также учитывал темную среду, в которой трудно получить четкие изображения видимого диапазона с помощью обычных камер.

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