Израилю стоит ожидать роста числа кибератак – эксперт

Инсайдер индустрии Рам Леви рассказал, что число кибератак на Израиль будет увеличиваться, как только в Украине прекратится война. После этого россия снова будет атаковать в киберпространстве и еще более агрессивно.

Число кибератак на Израиль будет увеличиваться в геометрической прогрессии, как только война в Украине исчезнет из заголовков, заявил в недавнем интервью бывший высокопоставленный правительственный чиновник по кибербезопасности и нынешний генеральный директор Konfidas Рам Леви.

Об этом передает The Jerusalem Post.

«Они будут [эскалировать], продолжая пытаться нас взломать. Наблюдается [относительное] замедление хакерских атак, потому что россия*

сосредоточена на войне. Но после этого они снова будут атаковать еще более агрессивно», — сказал он.

Он сослался на конкретные планы россии резко повысить уровень своих нападок на Запад. Леви также заявил, что эта эскалация «может сильно навредить нам [Израилю]».

Во время некоторых недавних иранских кибератак его кибер-фирма смогла отметить точное время иранских взломов практически в режиме реального времени. Объясняя, как его фирма делает это, Леви сказал, что «почти все кибер-действия оставляют отпечатки пальцев.

Леви спросили, достаточно ли улучшился Израиль после попыток взлома медицинского сектора, авиационного сектора, Ширбита, Cyberserve-Atraf со стороны Black Shadow, Moses Staff и других иранских прокси за последние два года.

«Мы недостаточно улучшились. Для большинства атак характерны атаки на малый бизнес, защитить который сложнее. Киберзащита стоит больших денег. Защита не стала лучше. Существует разрыв между тем, сколько денег нужно для надлежащей защиты, и тем, сколько малый бизнес готов потратить. Даже сейчас ситуация не улучшается», — предупредил он.

«Малый бизнес все еще думает, что на него не нападут, — сказал он. — Мы занимаемся антикризисным управлением в Konfidas. Каждый отдельный генеральный директор спрашивает: «Почему хакеры атаковали меня?» Нам нужно объяснить, что на них напали из-за денег или потому, что они были исключительно уязвимыми», и их легко было устранить без особых вложений.

«И проблема не в том, что маленькие предприятия не хотят помощи. Они знают, что у них есть проблема. Если кто-то объясняет им проблему… Я не сталкивался с бизнесом, который бы игнорировал проблему, как только она была им показана».

Идея Леви состоит в том, чтобы отраслевые регулирующие органы работали вместе с консультантом по кибербезопасности, назначенным каждым бизнесом, с привлечением Национального кибердиректората Израиля, и чтобы они уделяли больше внимания бизнесу на периферии.

«Либо Национальный кибердиректорат Израиля, либо другое специализированное регулирующее агентство. Все должно быть под руководством Национального кибердиректората Израиля, — продолжил он. — Пусть государство занимается кибербезопасностью. У каждого бизнеса должно быть свое лицо по киберзащите».

Напомним, что генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии.

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