Ученые научились считывать воспоминания человека после смерти

Чтобы установить подлинность этого убеждения, был проведен эксперимент с мышами.

Ученые научились считывать воспоминания человека после смерти.

Об этом пишет New Scientist.

Так, специалистам удалось установить, что воспоминания формируются в семи определенных областях головного мозга – на этот процесс влияют определенные белки. Взгляд на их «отражение» позволяет определить тип воспоминания даже после смерти человека, уверяют исследователи.

Чтобы установить подлинность этого убеждения, был проведен эксперимент с мышами. В процессе исследователи обнаружили, что у животных воспоминания об удовольствии или боли формировались в мозге при включении определенных белков и генов.

Это дает право утверждать, что при оперативном анализе нашего мозга после смерти (в первые несколько минут) можно получить информацию о воспоминаниях умершего.

«Нам удалось обнаружить, что переживания разного характера оставляют разное отражение в активности мозга мышей. Даже после смерти по сложившимся белкам «рисунка» в мозгу можно с точностью в 90% определить, какие эмоции мышь испытывала, и какой характер имели ее воспоминания», — объясняют ученые.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, как мозг хранит воспоминания. Оказывается, человеческий мозг перестраивается с каждым новым воспоминанием. Это происходит благодаря действию синапсов или крошечных связей между клетками мозга. Клетки мозга, или нейроны, общаются друг с другом через сложную электрохимическую систему.

Изменение электрического заряда одной клетки вызывает высвобождение химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, через синапсы. Затем нейротрансмиттеры поглощаются нейроном на другой стороне разрыва, где они вызывают электрические изменения в этой клетке.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.