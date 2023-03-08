Ученые назвали четыре страны, которым грозит потоп из-за ледниковых озер

К концу текущего столетия примерно половина из 215 тысяч ледников на Земле может исчезнуть, что вызовет разрушительные наводнения в результате прорывов ледниковых озер. Этот процесс оказывает особенно серьезное воздействие на Индию, Пакистан, Перу и Китай, исходя из исследования ученых из Университета Ньюкасла в Великобритании.

Об этом сообщает Science Alert.

Недавнее исследование показало, что более 15 миллионов людей, проживающих в определенных районах, могут столкнуться с угрозой затопления. Самыми уязвимыми странами являются Пакистан и Китай, где проживает более 2 миллионов и 1 миллион человек соответственно, в непосредственной близости от ледниковых озер, которые могут прорваться. Перу занимает третье место в этом рейтинге, а Индия находится на четвертом месте.

Исследователи отмечают, что предсказание времени, когда ледниковые озера начнут переливаться, крайне сложно. Однако ученые могут предупредить людей об этой угрозе. Прорыв ледниковых озер может привести к катастрофическим наводнениям, а зона разрушения может простирается на более чем 100 километров.

Напомним, в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений. Новый радиолокационный компонент обошелся государству в 1,4 миллиона шекелей. Это настоящее спасение для жителей юга и туристов, приезжающих в регион, поскольку Негев является районом, подверженным частым стихийным бедствиям и наводнениям.

Радар позволит обнаруживать грозовые тучи и предупреждения о наводнениях в режиме реального времени, предупреждения, которые в некоторых случаях спасают жизни. Предупреждения об опасности наводнений и затоплений будут рассылаться в органы по чрезвычайным ситуациям, правительству и гражданам, которые будут видеть обновленную картину дождя на юге Израиля.