В Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений

Радар позволит обнаруживать грозовые тучи и предупреждать о наводнениях в режиме реального времени.

Новый радиолокационный компонент стоимостью 1,4 миллиона шекелей начнет работать с января этого года. Это настоящее спасение для жителей юга и туристов, приезжающих в регион, поскольку Негев является районом, подверженным частым стихийным бедствиям и наводнениям.

Об этом информирует Mako.

Эта огромная территория, которая еще не была ранее охвачена надлежащим гражданским радаром осадков. Радар позволит обнаруживать грозовые тучи и предупреждения о наводнениях в режиме реального времени, предупреждения, которые в некоторых случаях спасают жизни. Радар был недавно приобретен и установлен Управлением водного хозяйства в районе Эйлата на военной базе Маунт-Узия, район бригады Йоав. Стоимость покупки и установки оценивается примерно в 1,4 миллиона шекелей.

Информация из новой системы будет поступать в Национальный центр прогнозирования наводнений, который используется совместно Управлением водного хозяйства и Метеорологической службой. Предупреждения об опасности наводнений и затоплений будут рассылаться в органы по чрезвычайным ситуациям, правительству и гражданам, которые будут видеть обновленную картину дождя на юге Израиля.

Новый радар в Эйлате, как и другие, посылает импульсы радиоволн, отраженных от облаков и осадков в пределах своего диапазона обнаружения. Анализ результатов позволяет быстро оценить интенсивность осадков, их местонахождение и направление их распространения.

В Израиле сегодня работает несколько радаров осадков, основной находится в Бейт-Дагане и у него самый широкий радиус действия. Однако это достаточно старая система, которая работает более 25 лет и за последние годы испытала множество сбоев, в том числе в критические моменты.

Ранее Курсор писал о погоде в Израиле на 23 декабря: облачно и слабый ветер.