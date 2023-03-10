Ученые назвали две основные причины развития рака груди

Эксперты выяснили, что алкоголь и лишний вес являются самыми главными факторами риска для женского организма.

Проанализировав данные более 200 тысяч женщин, ученые выяснили, что развитие рака молочной железы можно предотвратить, если отказаться от регулярного употребления алкоголя и поддерживать массу тела в пределах нормы.

К такому выводу пришли австралийские ученые, пишет Medicalxpress.

Доктор Маарит Лааксонен, комментируя результаты исследования, отметила, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем — 17,5 тысячи случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11,6 тысячи случаев.

По мнению австралийских исследователей, риск рака молочной железы повышается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день. Кроме того, на развитие рака молочной железы в семи процентах случая влияет гормональная терапия.

В связи с этим эксперты рекомендуют женщинам отказаться от употребления спиртного и следить за своим питанием, не менее важно хотя бы пару раз в неделю заниматься физкультурой или регулярно гулять на свежем воздухе.

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