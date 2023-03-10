Ученые назвали две основные причины развития рака груди

Проанализировав данные более 200 тысяч женщин, ученые выяснили, что развитие рака молочной железы можно предотвратить, если отказаться от регулярного употребления алкоголя и поддерживать массу тела в пределах нормы.
К такому выводу пришли австралийские ученые, пишет Medicalxpress.
Доктор Маарит Лааксонен, комментируя результаты исследования, отметила, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем — 17,5 тысячи случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11,6 тысячи случаев.
По мнению австралийских исследователей, риск рака молочной железы повышается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день. Кроме того, на развитие рака молочной железы в семи процентах случая влияет гормональная терапия.
В связи с этим эксперты рекомендуют женщинам отказаться от употребления спиртного и следить за своим питанием, не менее важно хотя бы пару раз в неделю заниматься физкультурой или регулярно гулять на свежем воздухе.
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