Ученые назвали еще одну вескую причину регулярно есть рыбу

Рыба является изрядно полезным продуктом, обогащенным белками, витаминами и минералами, необходимыми для нашего здоровья. Недавнее исследование, проведенное учеными, пролило свет на влияние омега-кислот на состояние почек.

Хроническая болезнь почек - это прогрессирующее заболевание, при котором функция почек может постепенно ухудшаться в течение многих лет или даже десятилетий. Болезнь имеет множество факторов риска, включая повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови, диабет и воспалительные процессы в почках. Пациенты, страдающие от проблем с почками, подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, так как состояние постепенно может прогрессировать до стадии почечной недостаточности, что серьезно влияет на их здоровье и качество жизни.

В случае тяжелого течения этой болезни, пациентам может потребоваться диализ или трансплантация почки. Для снижения риска развития болезни почек врачи советуют вести здоровый образ жизни, включая активное движение, отказ от алкоголя и разнообразное питание.

По результатам нового исследования ученые пришли к выводу, что рацион, богатый омега-3 жирными кислотами, способствует снижению риска развития этого заболевания. Согласно их данным, для получения достаточного количества омега-3 жирных кислот рекомендуется употреблять не менее двух порций жирной рыбы еженедельно.

Омега-кислоты содержатся не только в дорогих видов рыбы, таких как лосось, но и в более доступных видах, таких как сельдь, тунец, скумбрия и сардины.

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