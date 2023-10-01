Ученые назвали еще одну вескую причину регулярно есть рыбу

Ученые выяснили, как регулярное употребление рыбы влияет на здоровье почек. И, как оказалось, этот продукт может может существенно снизить ряд рисков для здоровья.
Об этом пишет BMJ.
Рыба является изрядно полезным продуктом, обогащенным белками, витаминами и минералами, необходимыми для нашего здоровья. Недавнее исследование, проведенное учеными, пролило свет на влияние омега-кислот на состояние почек.
Хроническая болезнь почек - это прогрессирующее заболевание, при котором функция почек может постепенно ухудшаться в течение многих лет или даже десятилетий. Болезнь имеет множество факторов риска, включая повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови, диабет и воспалительные процессы в почках. Пациенты, страдающие от проблем с почками, подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, так как состояние постепенно может прогрессировать до стадии почечной недостаточности, что серьезно влияет на их здоровье и качество жизни.
В случае тяжелого течения этой болезни, пациентам может потребоваться диализ или трансплантация почки. Для снижения риска развития болезни почек врачи советуют вести здоровый образ жизни, включая активное движение, отказ от алкоголя и разнообразное питание.
По результатам нового исследования ученые пришли к выводу, что рацион, богатый омега-3 жирными кислотами, способствует снижению риска развития этого заболевания. Согласно их данным, для получения достаточного количества омега-3 жирных кислот рекомендуется употреблять не менее двух порций жирной рыбы еженедельно.
Омега-кислоты содержатся не только в дорогих видов рыбы, таких как лосось, но и в более доступных видах, таких как сельдь, тунец, скумбрия и сардины.
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