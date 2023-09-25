Ученые назвали фактор возможного существования жизни на других планетах

Специалисты исследовали химические реакции, в ходе которых могут создаваться несколько копий молекул.

Инопланетная жизнь способна развиться на космических объектах, где царят разнообразные химические элементы, кроме углерода, на котором основана жизнь на Земле.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Висконсинского университета в Мэдисоне в США, сообщает портал Space.com.

Отмечается, что на Земле жизнь основана на органических соединениях, состоящих из углерода и других элементов, таких как водород, кислород, азот, фосфор и сера. В результате повторения химических реакций происходит автокатализ – явление, во время которого образуются молекулы, побуждающие повторять ту же реакцию.

"В новом исследовании мы искали автокатализ за пределами органических соединений, предположив, что это может способствовать абиогенезу, то есть зарождению жизни из безжизненности", – рассказал старший автор исследования Бетюл Качар.

Чтобы найти зачатки внеземной жизни, команда Качара проанализировала научные исследования на эту тему более чем за два века. Ученые исследовали химические реакции, в ходе которых могут создаваться несколько копий молекул – как зарождение процесса автокатализа.

Наконец, исследователи обнаружили 270 различных циклов автокаталитических реакций, в которых преимущественно не были задействованы органические соединения. Большинство из этих циклов были простыми и состояли из двух реакций. Лишь 8 реакций состояли из четырех или более реакций.

По словам ученых, четыре цикла произошли с помощью благородных газов, таких как ксенон, редко вступающий в химическую реакцию с другими элементами. Некоторые циклы происходили с помощью элементов, которые отсутствуют или редки на Земле – ртути или тория.

Также ученые предположили, что некоторые из 270 реакций произошли в результате чрезвычайно высоких или низких температур или давления. Остается невыясненным, насколько правдоподобны эти циклы, говорят исследователи. Так, нет гарантии, что все собранные примеры можно будет запустить в лаборатории или найти на других астрономических объектах.

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