Ученые назвали лучший способ защиты от деменции

Чтобы снизить риски развития болезни, медики советуют ежедневно тренировать свой мозг - читать, считать, решать логические задачки и кроссворды.

Ученые изучили показатели слабоумия среди 2,1 миллиона человек и выяснили, что те, кто занимается умственными задачами, на четверть реже страдают деменцией.

Об этом пишет Daily Mail.

Проанализировав целый ряд тематических исследований, ученые выяснили, что лучший способ защитить себя от деменции - это поддерживать стимуляцию мозга. По их словам, люди, которые регулярно читают книги, играют на музыкальных инструментах или ведут личный дневник, имеют на 23% меньший риск развития этого заболевания.

Регулярные занятия спортом, занятия йогой или танцами обеспечивают 17-процентный защитный эффект.

Кроме того, как оказалось, у людей, ведущих активную социальную жизнь, риск развития слабоумия на 7% ниже, чем у одиночек. Кроме того, вступление в клуб, волонтерство, проведение времени с друзьями и семьей или посещение религиозных мероприятий также имело положительный эффект.

Ведущий автор, профессор Лин Лу из Пекинского университета отметил, что проведенный его командой метаанализ показывает, что активность приносит пользу, и существует множество занятий, которые легко включить в повседневную жизнь, они могут быть полезны для мозга и уберечь вас от болезней.

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