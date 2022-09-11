Названы пять привычек, вызывающих преждевременную старость

Рост продолжительности жизни населения во всем мире подчеркивает необходимость совершенствовать методы лечения старческих заболеваний. Однако не все «здоровые» привычки способствуют увеличению продолжительности жизни.

Есть разные способы прибавить себе годы жизни. Но некоторые из них весьма противоречивы.

Как сообщает британское издание Daily Express, пять якобы «здоровых» привычек в реальности могут оказать прямо противоположный эффект.

Рост продолжительности жизни населения во всем мире подчеркивает необходимость совершенствовать методы лечения старческих заболеваний. Не все «здоровые» привычки способствуют увеличению продолжительности жизни. Американская ассоциация пенсионеров составила список из пяти факторов, которые могут навредить организму.

Ходьба как тренировка

Старший физиотерапевт интернет-клиники по лечению спины и суставов Hinge Клэр Морроу рассказывает, что, если ограничить физические нагрузки ежедневными прогулками, это лишит организм крайне необходимых силовых тренировок.

Морроу объясняет это так: «Если нет силовых тренировок, человек, достигший 30-летнего возраста, теряет 3-8% мышечной массы за 10 лет. Этот процесс ускоряется по достижении 60-летнего возраста. Потеря мышечной массы чревата снижением когнитивных функций, увеличением риска падений, старческого слабоумия и даже преждевременной смерти».

Национальная служба здравоохранения подтверждает это мнение и рекомендует людям в возрасте от 19 до 64 лет как минимум два часа в неделю посвящать силовым тренировкам. При этом надо делать упражнения на все группы мышц, в том числе нагружать ноги, мышцы таза, спины и живота, груди, плеч и рук.

Комфортная обувь

Если постоянно носить обувь, даже когда она не нужна, наши ноги будут все больше слабеть, рассказала подиатр Эмили Спличал из Чандлера, штат Аризона.

По ее словам, существует широко распространенное, но ошибочное мнение о том, что обувь лучше поддерживает тело. Спличал добавила: «Наши пальцы должны опираться на землю, чтобы мы сохраняли равновесие, а мышцы стопы должны напрягаться ради сохранения равновесия и осанки».

Таким образом, чрезмерная зависимость от обуви ведет к потере сенсорной стимуляции, которая нужна нашему телу для поддержания осанки и во избежание падений. Эксперт объяснила, что, если по полчаса в день ходить босиком, все эти негативные последствия можно предотвратить.

Вода и жажда

Есть еще одна здоровая привычка, к которой надо относиться с опаской: пить воду, когда испытываешь жажду.

«Проблема не в воде, а именно в жажде. К тому времени, когда у вас возникает это ощущение, организм уже наверняка обезвожен», – объясняют специалисты из Американской ассоциации пенсионеров.

Исследования на лабораторных мышах показали, что небольшие ограничения в потреблении воды в течение их жизни сокращают ее продолжительность.

Такое опасное следствие дегидрирования объясняется незащищенностью от гипертонии, сердечных болезней и рака.

Солнечный свет

Еще одна важная составляющая хорошего самочувствия – это солнечные ванны, поскольку они помогают регулировать циркадные ритмы организма. Чтобы получать сигналы от солнца, надо каждое утро, а затем и в конце дня на 15-30 минут выходить на улицу.

Профессор когнитивистики из Калифорнийского университета Сара Медник рекомендует постоянно выполнять эту утреннюю процедуру в целях улучшения познавательных способностей и повышения качества сна.

А если за два часа до сна выключить телевизор и прочие экраны, можно увеличить продолжительность сна и повысить его качество.

Питательные батончики

Питательные батончики приносят немало пользы, однако при этом мы зачастую забываем, что в них много сахара.

«Глюкоза и фруктоза связывают аминокислоты, присутствующие в коллагене и эластине, которые обеспечивают прочность тканей», – сообщается в статье в журнале «Клиническая дерматология».

Когда сахар вступает в реакцию с белком, вырабатываются конечные продукты гликирования, вызывающие морщины на коже. Они не только сказываются на внешности, но и свидетельствуют о приближении дегенеративных заболеваний типа атеросклероза, хронической почечной недостаточности и болезни Альцгеймера.

Как сообщал Курсор, одним из главных секретов долголетия являются длительные пешие прогулки.

Также Курсор писал о том, что врачи назвали три малоизвестных признака инфаркта, на которые часто не обращают внимание.