Ученые назвали напитки, удваивающие риск рака кишечника

Об этом сообщает издание Express.

Исследование доказало, что употребление двух или более сахаросодержащих напитков в день связано с удвоением вероятности развития рака кишечника у женщин, особенно тех, кто находится в возрасте до 50 лет.

Ученые признают, что важно учитывать, что большинство участников исследования были белыми женщинами, поэтому результаты данного исследования могут быть не применимы к мужчинам и другим этническим группам.

Результаты исследования также указывают на то, что каждая дневная порция сахаросодержащих напитков связана с увеличением риска развития рака на 16%, а у подростков этот риск может возрастать до 32%.

Согласно данным, представленным в Британском медицинском журнале (BMJ), напитки с сахаром, такие как безалкогольные напитки, фруктовые соки, спортивные и энергетические напитки, составляют значительную часть потребления сахара в США. Около 12% населения регулярно потребляют более трех порций (по 236 миллилитров) таких напитков каждый день.

Сахаросодержащие напитки также могут вызывать быстрое увеличение уровня глюкозы в крови и увеличивать секрецию инсулина, что в долгосрочной перспективе может привести к инсулинорезистентности, воспалительным процессам, ожирению и развитию сахарного диабета второго типа.

Новые данные также предполагают, что фруктоза, содержащаяся в сахаросодержащих напитках, может нарушать барьерную функцию кишечника и увеличивать его проницаемость, что может способствовать развитию рака.

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