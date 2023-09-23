Ученые назвали неожиданный симптом рака, которому многие не придают значения

Сильная усталость, особенно по утрам после полноценного ночного отдыха, зачастую является очень тревожным признаком.

Ученые из Калифорнийского университета здравоохранения в Сан-Франциско назвали внезапный признак, который может свидетельствовать о развитии лейкемии.

Об этом пишет Express.

Этот симптом может появиться утром, говорят врачи. Он заключается в неожиданном продолжительном изменении уровня энергии, независимо от того, сколько часов человек спал. То есть, если утром вам тяжело встать с кровати даже после 7-8 часов отдыха, если хочется поспать или хотя бы полежать еще не долго и вы не чувствуете в себе сил приступить к работе, - это должно насторожить.

Усталость, связанная с раком, может повлиять на вас физически, эмоционально и умственно, отметили эксперты. По их словам, важно обращать внимание на этот признак в изменении здоровья, если видимых причин его происхождения нет.

Медики напоминают, что любые негативные изменения самочувствия должны быть веским поводом для обращения к врачам. Для профилактики опасных болезней важно регулярно проходить профилактические осмотры. Чтобы вовремя обнаружить симптомы того или иного заболевания, врачи также рекомендуют регулярно проходить профилактические осмотры и сдавать общий анализ крови.

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