Ученые назвали паразита, которым заражена половина населения Земли

Такой высокий уровень заражения заставил многих считать его самым заразным паразитом в мире. А тот факт, что он легко распространяется, только способствует этому росту.

Токсоплазма — это микроскопический организм, который, по мнению ученых, заразил до 50% людей. Паразит легко передается, и после заражения человек остается носителем на всю жизнь.

Об этом пишет BGR.

Токсоплазма существует уже несколько десятилетий. Исследования, проведенные еще в 1970-х годах, показали, что он заразил около 30 процентов людей. Но уже сегодня 30-50 процентов населения планеты заражены токсоплазмозом.

Паразиты встречаются повсюду. Однако токсоплазма чаще всего передается от кошек. Они заражаются паразитом от зараженных хищных животных, которых едят, а затем передают его в своих фекалиях. Токсоплазма может выживать в окружающей среде в течение длительного времени.

Ранее редакция нашего сайта писала, что ученые раскрыли новый секрет взаимоотношений кошек с людьми. В рамках исследования был проведен эксперимент с 48 кошками. Все они жили либо дома с хозяевами, либо в кошачьих кафе. Им показывали фотографии других кошек, с которыми они были знакомы. Одновременно с показом изображения назывались клички кошек (вымышленные или настоящие). Реакция у испытуемых была разной.

Кроме того, Курсор сообщал, что ученые выяснили, как собаки воспринимают разговоры людей.

Еще напомним, что ученые выяснили, откуда произошли большинство современных животных.