Ученые назвали предвестника коллапса биосферы

В новой работе проанализировано состояние морских экосистем до, во время и после пермско-триасового вымирания.

Международная группа ученых доказала, что во время Великого вымирания, состоявшегося 252 миллиона лет назад на грани пермского и триасового периодов, утрата биоразнообразия стала предвестником глобального экологического коллапса, от которого биосфера долгое время не могла оправиться.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Отмечается, что пермско-триасовое вымирание служит моделью потери современного биоразнообразия, темп которого превышает скорость исчезновения видов в прошлом. В новой работе ученые проанализировали состояние морских экосистем до, во время и после пермско-триасового вымирания, чтобы определить серию событий, приведших к экологическому коллапсу. Для этого они изучили окаменелости из Южного Китая, на территории которого находилось древнее мелководное море.

Исследователи соотнесли окаменелости с группами видов, использующих кормовые ресурсы подобным образом, что позволило выявить отношения между хищниками и их жертвами, а также определить экологические функции, выполняемые отдельными видами. В результате реконструировали пищевые сети, которые дают правдоподобное представление об экосистемах конца пермского и начала триасового периода.

Выяснилось, что вымирание видов протекало в две отдельные фазы, причем последняя произошла через 60 тысяч лет после начального краха биоразнообразия. Несмотря на то, что во время первого этапа вымирания исчезли более половины земных видов, экосистемы оставались относительно стабильными.

«Это происходит потому, что существует несколько видов, выполняющих подобные функции, и при исчезновении одного вида свободная ниша переходит к другому виду. Таким образом, в первую фазу произошла потеря функциональной избыточности, однако во вторую фазу вымирания началось исчезновение экологических функций как приведших к коллапсу», — утверждают ученые.

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