Ученые назвали простой способ обезопасить себя от 85% болезней

Избавившись от этих привычек, вы не только укрепите здоровье, но и станете активнее, также улучшиться ваш вешний вид.

Чтобы дольше жить, меньше болеть и чувствовать себя всегда комфортно, эксперты рекомендуют пересмотреть сои повседневные привычки. В частности, стоит избавиться от нескольких из них, чтобы стать здоровее. Вот что советуют эксперты.

Снизить уровень стресса - это первый и самый главный совет. Хронические негативные эмоции могут иметь тяжелые последствия для здоровья, вызывая тревожность, бессонницу, депрессию и головные боли. Кроме того, если нервы на грани, это может стать причиной переедания, чрезмерного употребления алкоголя и других губительных привычек.

Кроме того, сердце в состоянии стресса работает быстрее, это может привести к повышению давления и сердечному приступу. А печень производит избыток сахара, что может привести к диабету второго типа. Также из-за волнения у человека могут быть боли в животе, тошнота и изжога.Во время чрезмерных волнений снижается иммунитет, поэтому люди очень часто болеют простудой и гриппом.

Не жертвуйте своим сном ни ради каких дел. Всегда высыпайтесь. Нехватка сна истощает организм, делает человека рассеянным и постоянно уставшим. Поэтому нужно качественно отдыхать, чтобы организм успевал восстановиться. Если долго бодрствовать, можно получить болезни сердца, ожирение и даже онкологию.

Не злоупотребляйте спиртным. Это приводит к множеству болезней и проблем. Алкоголь оказывает негативное влияние на организм, вызывая глубокие расстройства деятельности пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы, органов дыхания, почек, половой системы. Также алкоголь может послужить причиной деменции и онкологии.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

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