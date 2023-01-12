Ученые назвали самую интеллектуально развитую породу собак

Собака — лучший друг человека. И бывает забавным, когда этот друг умеет вдруг что-то необычное, что несвойственно поведению животных

Ученые из Университета Хельсинки, Университета Турка и Лапландского Университета прикладных наук в результате масштабное исследования определили самые умные породы собак.

Подробнее об этом информирует сайт Scientific Reports.

Интеллект собак был оценен посредством когнитивных тестов smartDOG. В ходе тестирования анализировались такие параметры: ориентация в пространстве, логическое мышление, контроль импульсов и чтения человеческих жестов и реагирование соответствующим образом. В выборку попали собаки в возрасте от 1 до 8 лет, по 40 особей каждой породы. Тестирование происходило в течение 6 лет — с марта 2016 до февраля 2022 года.

В целом, выводы были сделаны на основании различий пород собак в социальном познании, настойчивости, контроле поведения и способностью решать пространственные задачи. Что же касается кратковременной памяти и логического мышление, то особи всех породы справились примерно одинаково.

Тем не менее в результате исследования ученые определили, что умнейшими являются бельгийская овчарка малинуа, бордер-колли и ховаворты.

Напоминаем, что ученые сделали неожиданное открытие о происхождении собак.