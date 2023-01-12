Ученые назвали самую интеллектуально развитую породу собак

Ученые из Университета Хельсинки, Университета Турка и Лапландского Университета прикладных наук в результате масштабное исследования определили самые умные породы собак.
Подробнее об этом информирует сайт Scientific Reports.
Интеллект собак был оценен посредством когнитивных тестов smartDOG. В ходе тестирования анализировались такие параметры: ориентация в пространстве, логическое мышление, контроль импульсов и чтения человеческих жестов и реагирование соответствующим образом. В выборку попали собаки в возрасте от 1 до 8 лет, по 40 особей каждой породы. Тестирование происходило в течение 6 лет — с марта 2016 до февраля 2022 года.
В целом, выводы были сделаны на основании различий пород собак в социальном познании, настойчивости, контроле поведения и способностью решать пространственные задачи. Что же касается кратковременной памяти и логического мышление, то особи всех породы справились примерно одинаково.
Тем не менее в результате исследования ученые определили, что умнейшими являются бельгийская овчарка малинуа, бордер-колли и ховаворты.
Напоминаем, что ученые сделали неожиданное открытие о происхождении собак.