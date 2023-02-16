Ученые обнародуют тайные кадры с места крушения «Титаника», которые скрывали 40 лет

Уникальные фотографии с места крушения «Титаника» впервые покажут миру. На них изображены внутренний и внешний вид корабля и другие места, которые общество никогда не видело.

Об этом пишет «ABC News«.

Так, учены опубликуют 80-минутный фильм, которые содержит уникальные снимки. На них видны каюта старшего офицера и окно прогулки, внешний вид корабля и телемотор, используемый для передачи рулевого управления и управления двигателем в машинное отделение.

«Корабль «Титаник» был снят камерами трехместного исследовательского подводного аппарата «Элвин» и дистанционно управляемого «Джейсона-младшего» в июле 1986 года. В это время человечество смогло увидеть первые кадры корабля, затонувшего в 1912 году. Большинство этих кадров никогда раньше не показывалось публике», — говорится в сообщении.

Британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом. Тогда погибли более 1,5 тысяч пассажиров и членов экипажа из 2,2 тысяч, находившихся на борту.

В сентябре 1985 года Французским исследовательским институтом морских исследований были обнаружены обломки корабля. Спустя девять месяцев ученые вернулись на место и сняли первые кадры, а в 1986 году было совершено 11 погружений к месту упокоения «Титаника» почти на глубину 12 500 футов (3,8 км). Эти снимки держали в тайне от мира около 40 лт, а теперь ученые решили их обнародовать.

Читайте также: исследователи обнаружили на дне моря корабль, предупредивший «Титаник» об айсберге.