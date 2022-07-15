Ученые обнаружили 17 окаменелостей динозавров, когда-то проживавших в Австралии

Доктор Стивен Поропат из Мельбурнского технологического университета подчеркнул, что находки могут привести к новым открытиям о диамантинозавре.

Палеонтологи обнаружили 17 окаменелостей динозавров, которые когда-то обитали на территории современной Австралии. Находки были отправлены в лабораторию. Ученые считают их одними из самых крупных экземпляров, когда-либо живших на Земле.

Первые 12 зубов были найдены экспертами Австралийского музея естественной истории. Дальнейшие раскопки увенчались успехом — в коллекцию вошли окаменелости еще пяти древних гигантов.

Все находки были обнаружены в западном Квинсленде — горячей точке для палеонтологов, которые считают, что этот регион находился на краю континентального океана 96 миллионов лет назад.

Хотя там было сделано много находок, останки черепов динозавров — редкая находка для палеонтологов.

Считается, что коллекция зубов принадлежит зауроподу под названием диамантинозавр, который до сих пор является одним из самых крупных животных, ходивших по поверхности Земли. Он был длиной от 15 до 16 метров и весил от 15 до 20 тонн.

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