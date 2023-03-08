Ученые обнаружили новый астероид: названа дата, когда он столкнется с Землей

Астероид 2023 DW, который был недавно обнаружен, имеет шансы на столкновение с Землей. Согласно данным Европейского космического агентства, он занимает первое место в списке объектов, которые могут представлять риск для Земли.

Об этом сообщает Forbes.

Так, вероятность столкновения составляет примерно один к 625 на День Святого Валентина в 2046 году. Однако не стоит паниковать, так как шансы на столкновение не являются высокими.

Этот астероид также является единственным объектом, который на данный момент оценивается по Туринской шкале. Она используется для оценки того, насколько космический объект вызывает беспокойство у общественности. На данный момент астероид оценивается в один балл по шкале.

Единица по Туринской шкале указывает на то, что объект требует дополнительного наблюдения, чтобы исключить или значительно снизить вероятность его столкновения с Землей. Если дополнительные наблюдения подтвердят текущие оценки, то вероятность столкновения с Землей через 23 года составляет менее одного процента. Важно отметить, что астероид имеет диаметр примерно 50 метров. Обычно, после дополнительных наблюдений, астероиды, обнаруженные на вершине списка опасности, спускаются на много мест ниже.

Ранее ученые предупредили, что на Землю надвигается 143-метровый астероид. По информации, опубликованной Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), 7 марта он пролетел в непосредственной близости от Земли. Так, астероид 535844 (2015 BY310) имеет длину около 143 метров и пролетел вблизи Земли на расстоянии около 4,03 млн. км со скоростью 27720 км в час. Несмотря на величину этого небесного тела, оно пролетело на безопасном расстоянии от нашей планеты.