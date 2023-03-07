На Землю надвигается 143-метровый астероид: опасен ли он

По информации, опубликованной Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), 7 марта в непосредственной близости от Земли пройдет астероид 535844 (2015 BY310).

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.э

По данным NASA, астероид 535844 (2015 BY310) имеет длину около 143 метров и пролетит вблизи Земли на расстоянии около 4,03 млн. км со скоростью 27720 км в час. Несмотря на величину этого небесного тела, оно пройдет на безопасном расстоянии от нашей планеты.

Как отмечают в NASA, астероиды размером более 150 метров, приближающиеся к Земле на расстояние менее 7,4 млн. км, считаются потенциально опасными объектами. Однако астероид 535844 (2015 BY310) не подходит под оба критерия одновременно, поэтому он не является опасным.

Недавно исследователи сообщили, что в ближайшее время мимо Земли пройдут пять крупных астероидов, которые могут быть угрозой для нашей планеты, так как космос является непредсказуемым местом. В NASA отметили, если астероид имеет в ширину более 140 метров и подлетает к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км, то такой космический камень считается потенциально опасным.

Считается, что астероид размером даже в 100 метров может в результате падения на планету причинить значительный ущерб. Если же астероид будет шириной не менее 1 км, то это может привести к глобальному катаклизму.

Напомним, ученые выяснили, что может спасти Землю. Научная группа изучила три мельчайшие частицы пыли, собранные на поверхности древнего 500-метрового астероида Итокава, который был доставлен на Землю зондом Хаябуса-1 Японского космического агентства. Согласно результатам исследования, астероид Итокава, находящийся на расстоянии 2 млн км от Земли и имеющий размер примерно моста Харбор-Бридж в Сиднее, очень устойчив к разрушению и столкновениям.