Ученые обнаружили планету, чья обитаемость может зависеть от времени года

Необычная планета была обнаружена возле красного карлика Gliese 514, который находится на расстоянии около 24 световых лет от Земли. В рамках исследования ученые проанализировали данные трех обсерваторий и трех других спутников, собранные за последние 25 лет.

В поисках инопланетной жизни ученые всегда фокусируются на планетах в так называемой обитаемой зоне, области, которая позволяет планете сохранять воду в жидком состоянии.

Об этом пишет Inverse.

Однако орбита планет вокруг их родительской звезды не всегда представляет собой идеальный круг, часто это слегка вытянутый эллипс. Если кривизна достаточно велика, планета может временно покинуть зону обитаемости.

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Astronomy & Astrophysics, ученые обнаружили весьма эксцентричную планету. Найденная экзопланета регулярно входит и выходит из зоны обитаемости, что ставит перед планетологами новые вопросы.

Курсор писал ранее, что ученые обнаружили необычную планету, жизнь на которой зависит от погоды.