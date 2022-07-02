Ученые обнаружили растение, которое атакует добычу под землей

Ученые впервые обнаружили хищное растение, которое ловит и поедает свою добычу под землей. Оно образует кувшинки в полостях под землей и ловит в них жуков и муравьев.

Ученые впервые обнаружили плотоядное растение, которое ловит и поедает свою добычу под землей. Растение разрастается, чтобы поймать под землей добычу, включая червей, жуков и личинок.

Кувшиночное растение было обнаружено на индонезийском острове Борнео в провинции Северный Калимантан.

У nepenthes pudica есть листья, известные как «ловушки», которые эволюционировали, чтобы задерживать добычу, которую она затем съедает.

Ранее не было обнаружено других видов насекомоядных растений, которые ловили бы добычу под землей. У растения есть специальные подземные корни с маленькими листьями, которые помогают ловить добычу.

«Этот вид помещает свои кувшинки длиной до 11 см (4,3 дюйма) под землю, где они формируются в полостях или непосредственно в почве и ловят животных, живущих под землей, обычно муравьев, клещей и жуков», — сказал автор исследования Мартин Данчак из Оломоуцкого университета имени Палацкого в Чехии.

Существует только три других вида плотоядных растений, способных захватывать добычу под землей, но они способны захватывать только крошечные организмы, в отличие от nepenthes pudica, который может захватывать более крупных насекомых.

Курсор ранее писал, что ученые заявили, что предки африканцев были старше, чем считалось. Ученые обнаружили, что окаменелости самых ранних предков человека в Южной Африке на миллион лет старше, чем считалось ранее. Это результат изучения окаменелостей из пещер Стеркфонтейн, возраст которых составляет около 4 миллионов лет.