Ученые заявили, что предки африканцев были старше, чем считалось

Ученые недооценили более ранний возраст окаменелостей, потому что они измерили отложения кальцитовых окаменелостей, которые были моложе, чем остальная часть пещеры.

Ученые обнаружили, что окаменелости самых ранних предков человека в Южной Африке на миллион лет старше, чем считалось ранее. Это результат изучения окаменелостей из пещер Стеркфонтейн, возраст которых составляет около 4 миллионов лет.

Они отмечают, что пещеры Стеркфонтейн являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там было найдено больше ископаемых австралопитеков, чем где-либо еще в мире.

Их возраст оценивается от 2,1 до 2,6 миллиона лет.

«Но хронологически это было неверно, потому что австралопитеки не могли жить так долго», — сказал Лоран Брюссель, один из авторов исследования.

По его словам, самый древний вид рода Homo, Homo habilis, к которому относится Homo sapiens, уже 2,2 миллиона лет назад кочевал по региону.

Ученые недооценили более ранний возраст окаменелостей, потому что они измерили отложения кальцитовых окаменелостей, которые были моложе, чем остальная часть пещеры. Для последнего исследования эксперты использовали метод, называемый космогенным нуклидным датированием. Это позволило проверить уровень содержания редких изотопов.

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