Ученые обнаружили самую быструю звезду во Вселенной

Немецкие и Чешские ученые потратили двадцать лет на то, чтобы обнаружить звезду, которая движется со скоростью восемь тысяч километров в секунду.

Астрономы из Кельнского университета (Германия) и Масарикова университета в Брно (Чешская Республика) обнаружили S4716, самую быструю звезду в известной Вселенной.

Звезда, названная S4716, вращается вокруг черной дыры Стрелец А в центре нашей галактики Млечный Путь, расположенной на расстоянии, равном расстоянию между Землей и Солнцем.

Звезда находится в S-кластере из более чем 100 звезд, которые известны своей особой скоростью движения.

Наблюдая за S4716 в течение почти 20 лет, ученые определили, что она вращается вокруг сверхмассивной черной дыры, диаметр которой составляет 23,5 миллиона километров, всего за четыре года со скоростью 8 тысяч километров в секунду.

Для наблюдения за звездой потребовалось в общей сложности пять телескопов, причем четыре из этих пяти телескопов были объединены в один большой телескоп, чтобы обеспечить еще более точные и детальные наблюдения.

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