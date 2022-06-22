Комета вдвое больше Эвереста пролетит мимо Земли в следующем месяце

Эта колоссальная комета, получившая название C/2017 K2 (PanSTARRS), максимально приблизится к Земле 14 июля и приблизится к Солнцу 19 декабря.

Массивная комета, вдвое превышающая размер горы Эверест, летит внутрь Солнечной системы, направляясь мимо Земли, и будет видна в небе.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Комета C/2017 K2 представляет собой крупную комету из Облака Оорта, впервые обнаруженную в 2017 году с помощью инструмента съемки Pan-STARRS.

Кометы, как и астероиды, являются одними из самых знаковых объектов в космосе.

Однако в отличие от астероидов, которые представляют собой большие камни, кометы в основном состоят из льда и пыли, а также некоторых каменистых частиц. Это, в свою очередь, дает им своего рода атмосферу вокруг ядра, хотя у потухших комет ее нет, и они выглядят как маленькие астероиды.

Комета Облака Оорта — это комета, которая исходит из Облака Оорта, теоретической области на внешнем краю Солнечной системы, которая по существу представляет собой сферическую оболочку, состоящую из ледяных обломков. Именно эти осколки, когда они выпадают из облака, направляются к Солнцу и становятся кометами.

Однако это облако очень загадочно. Его точный размер и масса — загадка, и даже все его существование просто теоретизировано, поскольку многие его кометы находятся слишком далеко для наблюдения, а это означает, что эта астрономически большая структура практически невидима.

Когда комета пролетает близко к Солнцу, тепло заставляет ее нагреваться и выделять газы. Впоследствии это образует большой яркий след, известный как кома, а иногда даже хвост. Это может помочь сделать кометы намного ярче, что, в свою очередь, облегчает их обнаружение даже невооруженным глазом.