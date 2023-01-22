Ученые обнаружили связь между израильским царем Давидом и древней стелой

Споры в научном сообществе по этому поводу не утихают.

С помощью современных методов цифровой обработки изображений ученые пришли к выводу, что «Стела Меша», датируемая девятым веком до нашей эры и имеющая ханаанскую надпись от имени царя Моава Меши, содержит отсылку на библейского царя Давида.

Об этом сообщает Jewish Press.

Открытие является последним в многолетней дискуссии в археологическом сообществе о том, упомянут ли на базальтовой каменной плите, также известной как «Моавитский камень», библейский монарх.

Обнаруженная в 1868 году в иорданском городе Дибан (известном в библейские времена как Дибон) к востоку от Мертвого моря, стела содержит отчет о военных победах царя Меши над его врагами, включая Израиль, как упоминается в Библии во Второй Книга королей.

Однако вскоре после ее открытия каменная плита возрастом примерно 2800 лет была разбита на несколько частей, что затруднило расшифровку древнего текста.

Со временем отреставрированную стелу выставили ​​в Лувре в Париже. Она содержит 34 строки текста с возможной ссылкой на «Дом Давида» в 31-й строке. Дебаты сосредоточены вокруг пяти букв, три из которых плохо видны.

Чтобы попытаться разгадать тайну, исследователи Андре Лемэр и Жан-Филипп Делорм использовали технику, называемую визуализацией с преобразованием отражения (RTI), при которой многочисленные цифровые изображения артефакта снимаются под разными углами, а затем объединяются. Результаты, утверждают исследователи, подтверждают, что речь действительно идет о «Доме Давида».

«Эти выводы… не только подтверждают, что стела Меша ссылается на «Дом Давида», но и позволяют нам сделать новые выводы о различных исторических и библейских событиях, описанных в тексте», ‒ утверждают Лемэр и Делорм.

Находка «расколола» ученых, потому что одни поддерживают это прочтение, другие оспаривают его, а некоторые до сих пор не уверены.

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