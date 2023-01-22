Археологи обнаружили гробницу с мумиями крокодилов

В Куббат аль-Хава на юге Египта проводили археологические раскопки, в ходе которых нашли гробницу с останками мумифицированных крокодилов.

Об этом сообщает Plos One.

Куббат аль-Хава расположен напротив Асуана на западном берегу Нила и служит местом упокоения знати и жрецов, в основном из Старого и Среднего царств Древнего Египта.

Здесь археологи из Хаэнского университета нашли останки пяти частично полных мумифицированных скелетов крокодилов и пяти мумифицированных крокодиловых черепов, датируемых доптолемеевской эпохой до 304 г. до н.э.

These mummified crocodiles discovered in an Egyptian tomb provide “another glimpse into the life of ancient Egyptians,” archaeologists say. pic.twitter.com/lm3uYRqPpc — CNN (@CNN) January 19, 2023

Этих животных использовали во время ритуалов для древнеегипетского бога Собека, связанного с нильским крокодилом или западноафриканским крокодилом. Его представляли в форме крокодила, либо в виде человека с головой крокодила.

Собек также ассоциировался с властью фараонов, плодородием и военной доблестью, но, кроме того, служил защитным божеством с апотропными качествами, призванными специально для защиты от опасностей, исходящих от Нила.

«В Египте известно более 20 захоронений с крокодиловыми мумиями, но найти 10 хорошо сохранившихся крокодиловых мумий вместе в нетронутой гробнице — это необычно. Из большинства мумий, собранных музеями в конце 19-го и начале 20-го веков, часто вылупившихся, мы точно не знаем, откуда они взялись», ‒ рассказал археозоолог из Королевского бельгийского института естественных наук (RBINS) Беа де Купер.

Крокодилы из гробницы имеют длину от 1,8 до 3,5 метров являются представителя нильского крокодила и западноафриканского крокодила.

«Сначала крокодилов закопали в другом месте, возможно, в песчаных карьерах. Это позволило крокодилам высохнуть естественным путем. Затем останки были раскопаны, завернуты и перенесены в гробницу в Куббат аль-Хава. Части тела, вероятно, потеряли во время упаковки и транспортировки», — говорит Де Купер.

У одного из крокодилов все еще были гастролиты, камни в кишечнике, которые помогают крокодилам сохранять равновесие в воде. Это позволяет предположить, что крокодила не разрезали для удаления кишечника во время процесса мумификации.

«Курсор» сообщал, что археологи рассказали о метеоритном железном кинжале Тутанхамона.