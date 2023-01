Археологи обнаружили гробницу с мумиями крокодилов

В Куббат аль-Хава на юге Египта проводили археологические раскопки, в ходе которых нашли гробницу с останками мумифицированных крокодилов.

Об этом сообщает Plos One.

Куббат аль-Хава расположен напротив Асуана на западном берегу Нила и служит местом упокоения знати и жрецов, в основном из Старого и Среднего царств Древнего Египта.

Здесь археологи из Хаэнского университета нашли останки пяти частично полных мумифицированных скелетов крокодилов и пяти мумифицированных крокодиловых черепов, датируемых доптолемеевской эпохой до 304 г. до н.э.

These mummified crocodiles discovered in an Egyptian tomb provide “another glimpse into the life of ancient Egyptians,” archaeologists say. pic.twitter.com/lm3uYRqPpc

— CNN (@CNN) January 19, 2023