Археологи обнаружили гробницу с мумиями крокодилов

15:02, Сегодня
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археология — осколки керамики фото
Фото: depositphotos.com

Огромных животных использовали для ритуалов.

В Куббат аль-Хава на юге Египта проводили археологические раскопки, в ходе которых нашли гробницу с останками мумифицированных крокодилов.

Об этом сообщает Plos One.

Куббат аль-Хава расположен напротив Асуана на западном берегу Нила и служит местом упокоения знати и жрецов, в основном из Старого и Среднего царств Древнего Египта.

Здесь археологи из Хаэнского университета нашли останки пяти частично полных мумифицированных скелетов крокодилов и пяти мумифицированных крокодиловых черепов, датируемых доптолемеевской эпохой до 304 г. до н.э.

Этих животных использовали во время ритуалов для древнеегипетского бога Собека, связанного с нильским крокодилом или западноафриканским крокодилом. Его представляли в форме крокодила, либо в виде человека с головой крокодила.

Собек также ассоциировался с властью фараонов, плодородием и военной доблестью, но, кроме того, служил защитным божеством с апотропными качествами, призванными специально для защиты от опасностей, исходящих от Нила.

«В Египте известно более 20 захоронений с крокодиловыми мумиями, но найти 10 хорошо сохранившихся крокодиловых мумий вместе в нетронутой гробнице — это необычно. Из большинства мумий, собранных музеями в конце 19-го и начале 20-го веков, часто вылупившихся, мы точно не знаем, откуда они взялись», ‒ рассказал археозоолог из Королевского бельгийского института естественных наук (RBINS) Беа де Купер.

Крокодилы из гробницы имеют длину от 1,8 до 3,5 метров являются представителя нильского крокодила и западноафриканского крокодила.

«Сначала крокодилов закопали в другом месте, возможно, в песчаных карьерах. Это позволило крокодилам высохнуть естественным путем. Затем останки были раскопаны, завернуты и перенесены в гробницу в Куббат аль-Хава. Части тела, вероятно, потеряли во время упаковки и транспортировки», — говорит Де Купер.

У одного из крокодилов все еще были гастролиты, камни в кишечнике, которые помогают крокодилам сохранять равновесие в воде. Это позволяет предположить, что крокодила не разрезали для удаления кишечника во время процесса мумификации.

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