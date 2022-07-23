Ученые обнаружили у людей «клетки-зомби»

Недавнее исследование предполагает, что повреждение концов хромосом может привести к образованию «клеток-зомби», которые все еще живы, но не способны функционировать.

Когда клетки готовы к делению, их ДНК плотно оборачивается вокруг белков, образуя хромосомы, которые обеспечивают структуру и поддержку генетического материала. На конце хромосом находятся повторяющиеся участки ДНК, называемые теломерами, которые образуют защитный колпачок, предотвращающий повреждение генетического материала.

Но теломеры укорачиваются каждый раз, когда клетка делится. Это означает, что с возрастом, когда клетки делятся все больше и больше, теломеры становятся короче и чаще теряют свою способность защищать ДНК.

Повреждение генетического материала может привести к мутациям, которые вызывают неконтролируемое деление клеток, что может привести к раку.

Клетки могут избежать рака, если их теломеры становятся слишком короткими после слишком большого количества делений, потенциально накапливая повреждения по пути, но они переходят в зомбиподобное состояние, которое останавливает деление клеток через процесс, называемый клеточным старением.

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