Ученые обнаружили угрозу от ношения смарт-часов

Браслеты из золота или серебра "нравятся" бактериям не так сильно.

Ученые обнаружили опасность от ношения смарт-часов, изготовленных из пластика или резины. По словам специалистов, эти материалы являются потенциальной средой для колонизации и распространения бактерий.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой ученых Флоридского Атлантического университета, которые публикует портал "Scientific Research".

Отмечается, что поклонники "умных" браслетов могут стать "мишенью" для бактерий Псевдомонады, стафилококка, кишечной палочки и других микроорганизмов, способных паразитировать на коже человека.

"Пластиковые и резиновые браслеты могут создать более привлекательную среду для распространения и колонизации бактерий, поскольку имеют более ячеистую и статическую поверхность. В то же время браслеты из золота или серебра "нравятся" бактериям не так сильно", - говорится в материале.

Проанализировав 20 разных смарт-часов, ученые обнаружили, что 95% из них имели на своей поверхности потенциально вредные бактерии, способные привести к кожным болезням и воспалениям.

По словам медиков, даже при относительно низком количестве эти возбудители могут оказать существенное влияние на наш организм. Особо опасность актуальна для людей с ослабленным иммунитетом.

Среди потенциально уязвимых категорий выделяют медицинских работников, а также персонал больниц, поскольку они постоянно находятся в контакте с больными пациентами. Также упоминаются посетители спортзалов: у них на поверхности часов обнаружили самый высокий показатель бактерий стафилококка.

Как сообщал Курсор, в Великобритании "умные" часы спасли жизнь беременной женщине.

Еще мы писали, что "умные" часы помогли 32-летней женщине узнать, что она в положении, еще до того, как она сделала соответствующий тест и обратилась к врачу.