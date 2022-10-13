Apple Watch помог женщине узнать о беременности до того, как она сделала тест

Смарт-часы от компании Apple помогли 32-летней женщине узнать, что она в положении, еще до того, как она сделала соответствующий тест и обратилась к врачу.

Об этом сообщает Reddit.

Женщина заметила, что частота сердцебиения, которая показана на экране смарт-часов, в течение 15 дней выросла с привычных для нее 57 до 72 ударов. Сначала она подумала, что заболела коронавирусом и сдала анализы, но они показали отрицательный результат.

Владелица Apple Watch рассказала, что не ходит в спортзал, поэтому начала искать причину такого изменения и прочитала, что это может свидетельствовать о беременности. Она сделала быстрый тест, подтвердивший, что она действительно станет мамой. Героиня истории призналась, что сама не сделала бы тест на беременность, если бы не часы.

После подсказок устройства и соответствующего теста женщина обратилась в клинику, где ей подтвердили беременность, которая на тот момент уже длилась четыре недели.

«Курсор» писал ранее, что у британки Молли Гилберт предродовые схватки начались через 24 часа после того, как она узнала, что беременна. До этого женщина, по ее же признанию, не испытывала никаких признаков приближающегося материнства.

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