Ученые обнаружили загадочную галактику во Вселенной

Ученые сообщили, что телескоп Webb использовал камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam) для съемки самой старой галактики. Ему было присвоено название GLASS-z13 или GN-z13.

Две недели назад было сделано невероятное открытие. С помощью космического телескопа «Вебб» ученые обнаружили самую старую галактику во Вселенной. Его возраст составляет 13,5 миллиардов лет. Это говорит о том, что она образовалась через 300 миллионов лет после Большого взрыва.

Несмотря на то, что данная галактика уже была через 300 миллионов лет после Большого взрыва, ее возникновение могло произойти в любой момент. Дальнейшие исследования позволят более точно определить её возраст. На сегодняшний день это самая старая из известных галактик. Однако галактика очень мала — 1600 световых лет. При этом объект имеет массу до 1 миллиарда солнечных масс.

По мнению экспертов, GLASS-z13 имеет такую большую массу потому, что она и ее соседка GN-z11 очень быстро «росли» в ранней Вселенной и поглощали окружающие их звезды.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.

Еще напомним, что астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва. Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Находится на расстоянии 38 миллионов световых лет от Млечного Пути