Астрономы обнаружили астероид-убийцу планет, который может однажды столкнуться с Землей

Астрономы обнаружили гигантский астероид, скрывающийся в солнечном свете, который однажды может пересечься с Землей.

Астероид шириной 1,5 км является крупнейшим потенциально опасным астероидом, обнаруженным за последние восемь лет, и астрономы окрестили его «убийцей планет», поскольку последствия его столкновения будут ощущаться на нескольких континентах.

Астероиду, названному 2022 AP7, так долго удавалось избегать обнаружения, потому что он вращается в районе между Землей и Венерой. Чтобы обнаружить космические камни в этой области, астрономы должны смотреть в направлении солнца, а это, как известно, сложно из-за яркости солнца. Из-за этого астрономы имеют лишь ограниченное представление о природе астероидов, скрывающихся в этом регионе, и иногда могут случиться сюрпризы.

«На сегодняшний день обнаружено только около 25 астероидов с орбитами, полностью входящими в орбиту Земли, из-за сложности наблюдения вблизи солнечного сияния», — говорится в заявлении Скотта С. Шеппарда, астронома из Лаборатории Земли и планет Института науки и науки Карнеги, ведущего автора статьи.

«На данный момент мы обнаружили два крупных околоземных астероида диаметром около 1 км, размер, который мы называем убийцами планет», — сказал Шеппард.

Поскольку астероиды внутри Солнечной системы так трудно обнаружить, они недостаточно представлены в моделях общей популяции космических камней Солнечной системы. Однако Шеппард считает, что в этом труднодоступном для наблюдения регионе осталось всего несколько неизвестных «убийц планет». Хорошая новость заключается в том, что большинство этих неизвестных астероидов, вероятно, следуют по орбитам, которые удерживают их на безопасном расстоянии от Земли.

«Вероятно, осталось найти всего несколько околоземных астероидов с аналогичными размерами, и эти большие неоткрытые астероиды, вероятно, имеют орбиты, которые большую часть времени удерживают их внутри орбит Земли и Венеры», — сказал Шеппард.

В дополнение к потенциально опасному 2022 AP7 астрономы обнаружили в наблюдениях DEC два других меньших космических камня, один из которых находится ближе всего к Солнцу из когда-либо виденных. Из-за своей непосредственной близости к звезде в центре Солнечной системы этот астероид, названный 2021 PH27, испытывает самые большие эффекты общей теории относительности среди всех объектов Солнечной системы, говорится в заявлении ученых.

В настоящее время астрономы отслеживают более 2 200 потенциально опасных астероидов, космических камней, которые вращаются в опасной близости от Земли и имеют ширину более 1 км. К счастью, астрономы могут рассчитать траектории астероидов на века вперед, и в настоящее время нет известных космических камней, которые должны нас беспокоить.

И к моменту появления такого опасного астероида мировое космическое сообщество надеется иметь в своих руках инструменты для защиты планеты. В сентябре миссия НАСА по испытанию двойного астероидного перенаправления (DART) успешно изменила траекторию астероида-спутника Диморфос шириной 160 м, который вращается вокруг своей материнской породы шириной 780 м Дидимоса.

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