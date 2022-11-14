Ученые определили, когда на Земле зародилась жизнь

Результаты недавних исследований могут пошатнуть представление о возрасте живых организмов на нашей планете, а также продвинуть ученых в поисках жизни на Марсе.

В Западной Австралии были обнаружены древние окаменелости, созданные микробами 3,48 млрд лет назад, пишет Live Science.

Фактически, эти организмы считаются образцами древнейшей жизни на Земле.

Строматолиты – это слоистые окаменелые породы. Они образовались из-за выделения фотосинтезирующих микробов. Такие образцы были найдены недавно в провинции Дрессер в Австралии. Раньше ученые не были на 100% уверены, что это самая первая жизнь.

Проводились длительные исследования, чтобы определить, что именно сформировало окаменелости: микробы или геологические процессы.

Палеонтолог из Музея естественной истории в ЛондонеКейрон Хикман-Льюис был начальником исследовательской группы. Он заявил о находке специфических микроструктур в пластах породы, подтверждающих биологическое происхождение.

Строматолиты изучались с помощью 2D и 3D изображений, в результате чего были выявлены следы фотосинтеза, ведь микробы с доступом к солнцу растут более энергично.