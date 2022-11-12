Ученые впервые показали атаку вирусов на здоровые клетки

До недавнего времени отследить перемещение вируса в организме было очень проблематичным — патогены болезни в сотни раз меньше по размеру, чем сам вирус. Однако ученым из Университета Дьюка удалось даже записать видео, на котором видно, как вирус подбирается к клетке, прежде чем ее заразить.

Об этом сообщает портал nBook.

Отмечается, что новый метод исследования получил название 3D-микроскопии по отслеживанию и визуализации. Он основан на использовании двух микроскопов в одном – один отслеживает местонахождение вируса, а второй создает трехмерное изображение окружающих клеток.

«В настоящее время авторы проекта работают над тем, чтобы визуализации получались более похожими на ткани органов», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, исследователи выявили слияние гриппа А и респираторно-синцитиального вируса в один гибридный вирус. Это открытие позволило авторам исследования разобраться, как один вирус поглощает другой.

Автор исследования вирусолог Пабло Мурсия пояснил: «Гибридный вирус подобного рода до этого не был изучен. Оказалось, что новый патоген произошел от вирусов из разных семейств».

Под микроскопом новый вирус похож на лапу гекона или ящерицы, где ноги сформированы респираторно-синцитиальным вирусом, а пальцы ног — гриппом А.

Также Курсор информировал о том, что, согласно переписке медицинских работников из Индии и Австралии, обнаружен предполагаемый новый вирус, известный как томатный грипп или томатная лихорадка, поражающий в основном детей в штате Керала в Индии.

Подозреваемый вирус описывается как эндемичный и не опасный для жизни. Симптомы включают лихорадку, усталость, тошноту, диарею, боли в теле и сыпь. Согласно переписке, грипп мог быть последствием чикунгуньи, лихорадки денге у детей или новым вариантом ящура.

Грипп получил свое название из-за красных и болезненных волдырей, которые появляются на теле пациентов и постепенно увеличиваются до размеров помидора. Согласно переписке, волдыри напоминают волдыри, вызванные обезьяньей оспой.