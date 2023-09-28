Ученые открыли дерево, считавшееся пропавшим 200 лет

Растение неожиданно находилось в районе с населением приблизительно 6 млн человек.

В Бразилии ученые вновь открыли дерево Холли, которое считали пропавшим почти в течение 200 лет.

Об этом сообщает IFLScience.

Дерево Холли, также известное как падуб Пернамбуку, было впервые зафиксировано в 1838 году натуралистом Джорджем Гарднером. Он участвовал в экспедиции и собрал образец, который в 1861 году официально описал Зигфрид Рейсек.

Это являлось в течение 186 лет единственным подтвержденным наблюдением этого растения. Стоит отметить, что в те времена атлантический тропический лес Бразилии был существенно обширнее, чем в наше время – в данный момент 85% этих территорий пострадали из-за вырубки лесов.

Однако ученые в новом исследовании обнаружили сразу четыре дерева, считавшиеся утерянными навсегда. Всех их нашли в Игарассу – преимущественно городском районе с населением приблизительно 6 млн человек.

Исследователи полагают, что эти деревья – последние представители Ilex sapiiformis на всей Земле. Они изучили данные гербариев, ботанических садов и музеев, а также провели сканирование более 12 тысяч цифровых записей в поисках образцов дерева.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fred Jordão (@fredvjordao)

Однако усилия были тщетны, а потому эксперты воспользовались оцифрованными коллекциями по всей Бразилии. В итоге один из образцов падуба Пенамбуко 2007 года направил ученых в Ресифи, где она в течение недели обнаружили эти самые деревья.

Пока что отсутствуют веские доказательства, но эксперты имеют надежду, что эти четыре дерева не последние в своем роде. Далее ученые хотят провести работу по максимальному сохранению этих экземпляров и запуске программы разведения этого вида в неволе.

Ранее "Курсор" сообщал, что ученые вырастили грибы на космических станциях с уникальными лечебными свойствами.