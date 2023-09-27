Ученые вырастили грибы на космических станциях с уникальными лечебными свойствами

Выращенные в космосе грибы могут использовать в лекарствах для астронавтов.

Ученые, работающие в рамках Европейского космического агентства, проводят исследования, связанные с воздействием гипергравитации на грибы, чтобы лучше понять, как эти организмы способны выживать в суровых условиях космического пространства.

Как пишет "Space", 1988 году астронавты, находившиеся на борту космической станции "Мир", обнаружили, что грибы, которых они принесли с собой в космос, стали активно разрастаться и даже перекрыли иллюминатор, после чего начали медленно разрушать титаново-кварцевое оконце. Грибы адаптировались к космической среде, распространяясь на различных поверхностях, таких как окна, панели управления, системы кондиционирования и изоляция кабелей, что привело к загрязнению ценных запасов пищи и воды.

В настоящее время группа исследователей, связанных с Европейским космическим агентством (ЕКА), проводит эксперименты с гипергравитацией на грибах с целью более глубокого понимания того, как эти организмы способны выживать в суровых условиях космоса. Это может помочь лучше использовать грибы в космических исследованиях, включая их потенциальное применение в медицине и создании новых лекарств.

Несмотря на то, что многие виды космических грибов остаются в спячке при старте и полете в космосе, они позднее активируются и начинают размножаться, образуя толстые слои на различных поверхностях. Это представляет угрозу не только здоровью космонавтов, но и электронике, сантехнике и другим системам.

В 2016 году исследователи НАСА впервые отправили грибы в космос с целью изучить, как окружающая среда Международной космической станции (МКС) способствует образованию определенных молекул, которые не образуются на Земле. Особое внимание уделялось виду гриба под названием Aspergillus nidulans, который известен своим потенциалом для создания препаратов от остеопороза и заболеваний костей.

Во время продолжительных космических миссий, таких как на Луну и даже на Марс, наличие такого лекарства в аптечке астронавта может помочь в поддержании плотности костей, которая, как известно, может снижаться, несмотря на проведение регулярных физических упражнений на борту.

Эти исследования нацелены на понимание поведения грибов не только в космосе, но и на Земле. Например, представители Европейского космического агентства (ЕКА) проводят эксперименты, изучая, как грибковые колонии растут в условиях "гипергравитации", где сила притяжения в 20 раз выше, чем на Земле.

В рамках двухнедельного исследования, проведенного в Центре космических технологий и разработок ЕКА (ESTEC) в Нидерландах, ученые установили, как полностью выращенные виды грибов, размещенные в специальной капсуле, реагируют на стресс. Подробности о конкретных видах грибов, использованных в эксперименте, не раскрываются.

"Мы никогда не сможем полностью избавиться от грибков во время космических полетов, поэтому нашей целью является их более глубокое изучение", - отметил Андре Антунес, исследователь из Университета науки и технологий Макао в Китае, который участвовал в недавнем исследовании ЕКА.

Во второй фазе исследования будет изучаться вопрос о том, каким образом условия микрогравитации влияют на рост грибов. Такие исследования выполняются учеными NASA, и на их основе изучается возможность создания легких конструкций на поверхности Луны или Марса для повышения комфорта астронавтов, находящихся вдали от дома.

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