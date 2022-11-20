Ученые подтвердили общую теорию относительности в галактических масштабах

Астрономы объединили данные Очень большого телескопа Южно-Европейской обсерватории с данными космического телескопа «Хаббл» для изучения искажения света соседней галактики в соответствии с эйнштейновским объяснением гравитации.

Об этом пишет издание Science.

Отмечается, что по сути эксперимент являлся масштабной версией знаменитого теста, проведенного в 1919 году сэром Артуром Эддингтоном, использовавшим распределение звездного света Солнца во время его затемнения для определения того, насколько масса звезды искривила его направление.

Тогда результаты ошеломили общественность, и имя Альберта Эйнштейна было зафиксировано в истории благодаря его общей теории относительности. С тех пор математика, описывающая массивные объекты, оставляющие «вмятины» в полотне пространства-времени, неоднократно поражала своими результатами, но они касались только объектов, которые были не крупнее звезд. Однако нет веских причин считать, что теории Эйнштейна не будут актуальны в отношении более крупных объектов.

«Общая теория относительности предполагает, что массивные объекты деформируют пространство-время. Это значит, что при прохождении света рядом с другой галактикой его направление отклоняется», — говорит астроном из Портсмутского университета Томас Коллетт.

Для своего эксперимента команда ученых использовала данные о галактике ESO325-G, находящейся примерно в 500 миллионах световых лет от Земли. В космических масштабах это совсем близко.

Объект затмил другую галактику таким образом, что фоновому свету пришлось следовать круговым путем, созданным ESO325-G. Затем астрономы измерили звезды линзирующей галактики, чтобы определить ее массу, используя соотношение между ее общей гравитацией и звездной инерцией.

«Потом мы сравнили эту массу с сильно линзированными разделениями изображения, наблюдаемыми через космический телескоп Хаббл. Результат подтвердил прогнозирование общей теории относительности с точностью до 9%. Не стоит полагать, что это слишком большая погрешность: она находится в пределах ожидаемого при таких тестах. Это самый точный внесолнечный тест ЗТВ на данный момент, проведенный всего на одной галактике», — сказал Коллетт.

Как сообщал Курсор, записи Эйнштейна по теории относительности проданы по рекордной цене на аукционе.

Также Курсор писал о том, что, по словам ученых, Эйнштейн был прав касательно гравитации во Вселенной.