Ученые показали, как выглядел фараон Древнего Египта Рамсес II

Совместными усилиями египетских и английских ученых появилась первая научная реконструкция фараона Рамсеса II, представителя XIX династии и правителя Древним Египтом 66 лет с 1279 по 1213 годы до н.э.

Об этом сообщает Daily Mail.

С помощью компьютерной томографии его 3D-модели черепа и имеющихся анатомических данных удалось максимально точное воссоздание черт лица древнего правителя.

На реконструкции показали фараона в 45-летнем и 90-летнем возрасте. Ученый из Каирского университета Сахар Салим при изучении реконструкции отметил, что Рамсеса II был довольно симпатичным мужчиной.

Reconstructing the face of #RamsesII , the most powerful pharaoh of Egypt who lived 3500 years ago, using computer tomography of his skull at John Moser University of Liverpool.

This is the real face of #RamessesII pic.twitter.com/wLec9W6i4K — Jalal Mazhari (@Jalalmazhari1) December 24, 2022

«На то, как должен был выглядеть Рамсес II повлиял внешний вид его мумии, но нам удалось создать действительно живое лицо. Фараон выглядит именно таким, как мне кажется он и был, с ярко выраженным носом и сильной челюстью. Изначально мы имеем дело только с мумией, но, когда мы воссоздаем лицо, тем более такого фараона, мы делаем его более человечным, то есть это не просто мертвое лицо мумии», ‒ рассказал он.

Кэролайн Уилкинсон из Ливерпульского университета имени Джона Мурса рассказала, что все люди имеют примерно одинаковую структуру лицевых мышц. Благодаря этому удалось воссоздание мышечных структур, жировых слоев и слоя кожи, нанесенного на смоделированный череп.

Однако не следует полагать, что реализация реконструкции была простой задачей. В частности, с помощью черепа невозможно приоткрыть завесу всех аспектов внешности человека.

В силу чего эксперты пользовались сохранившимися историческими данными и мумифицированными мягкими тканями для воссоздания наиболее вероятного цвета глаз, волос и кожи. По словам Салима, в итоге удалось реализовать первую и единственную научную реконструкцию тела фараона Рамсеса II, которая основывается на компьютерной томографии его настоящей мумии.

«Курсор» сообщал, что ученые рассказали о новой причине создания мумий.