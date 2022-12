Ученые показали, как выглядел фараон Древнего Египта Рамсес II

Совместными усилиями египетских и английских ученых появилась первая научная реконструкция фараона Рамсеса II, представителя XIX династии и правителя Древним Египтом 66 лет с 1279 по 1213 годы до н.э.

Об этом сообщает Daily Mail.

С помощью компьютерной томографии его 3D-модели черепа и имеющихся анатомических данных удалось максимально точное воссоздание черт лица древнего правителя.

На реконструкции показали фараона в 45-летнем и 90-летнем возрасте. Ученый из Каирского университета Сахар Салим при изучении реконструкции отметил, что Рамсеса II был довольно симпатичным мужчиной.

Reconstructing the face of #RamsesII , the most powerful pharaoh of Egypt who lived 3500 years ago, using computer tomography of his skull at John Moser University of Liverpool.

This is the real face of #RamessesII pic.twitter.com/wLec9W6i4K

— Jalal Mazhari (@Jalalmazhari1) December 24, 2022