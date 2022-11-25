Ученые назвали новую причину создания мумий

Считалось, что тела мертвых превращали в мумии, чтобы их дольше сохранить. Но есть вероятность что специальным обрядом их пытались «приблизить к богам».

Ученые раскрыли секреты мумификации, чем развенчали давнее заблуждение.

Об этом пишет Live Science.

Ранее считалось, что в Древнем Египте тела мертвых превращали в мумии, чтобы их сохранить. Но, Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета в Великобритании заявил, что таким образом умершего человека пытались превратить в приближенное к богам существо и сделать его также божественным.

Прайс рассказал, что еще 19 веке археологи, которые исследовали египетские мумии ошибочно определили, что древние египтяне сохраняли своих мертвецов так же, как сохраняют рыбу. Их аргументы были основаны на том, что во время этих процессов использовали один и тот же ингредиент: соль.

Также ученый взял во внимание благовония, которые также служили подарками для богов. Когда в храме использовали благовония, или же во время мумификации, то это делало пространство вокруг божественным. Также, когда благовония наносили на тело умершего в этот процесс вкладывали тот же смысл. Тело становилось ближе к богам по своей природе. И речь не идет о сохранении мертвеца в первозданном виде.

«Я думаю, что на самом деле этот процесс имел более глубокий смысл. Здесь речь шла о преобразовании умершего в божественную статую», — добавил Прайс.