Ученые показали, как выглядела беременная мумия, умершая 2 тысячи лет назад

Польские исследователи изучили забальзамированную женщину, умершую 2 тысячи лет назад на 28-й неделе беременности.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые условно назвали эту мумию «Таинственная леди». Для реконструкции эксперты воспользовались останками и черепом, что позволило им увидеть, как выглядело лицо беременной в I веке до нашей эры.

По словам судебного антрополога и участника Варшавского проекта мумий Шанталь Милань, кости и череп позволяют получить множество данных о лице человека.

«Хотя это нельзя считать точным портретом, череп, как и многие анатомические части, уникален и демонстрирует набор форм и пропорций, которые появятся на окончательном лице», ‒ рассказала она.

Исследователи добавили, что «Таинственная леди», которую нашли в начале XIX столетия, жила в период правления Клеопатры. В 1826 году ее вывезли в Варшаву.

Также «Курсор» сообщал, что обнаруженный в Египте туннель может быть входом в гробницу Клеопатры.