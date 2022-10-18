Ученые показали жуткую и неуловимую черную акулу

Существо открыли более 35 лет назад, но оно по-прежнему может шокировать своим внешним видом.

Ученые подробно рассказали об акула-гадюке, также известной как Trigonognathus kabeyai.

Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые это существо зафиксировал донный траулер в 1986 году возле берегов острова Сикоку (Япония). С того момента люди крайне редко встречаются с этой скрытной глубоководной акулой, которая порой появляется возле Японии, Тайваня и Гавайев.

Длина Trigonognathus kabeyai может достигать 54 сантиметров. Животное характеризуется длинным черным телом, пастью с сотней игольчатых зубов и голубыми глазами-бусинками, за что его часто сравнивают с одноименным персонажем комикса Marvel «Веном».

Эти акулы-гадюки плавают на глубине примерно 600 метров и крайне редко оказываются на поверхности, в силу чего ученым мало о них известно. Более 35 лет назад удалось встретиться всего лишь несколько особей.

Viper dogfish (Trigonognathus kabeyai) is a type of shark from the deep-sea. They can eject their jaws out of their mouths to catch prey. (Photo: Brynn Devine) pic.twitter.com/VWyWujhLdd — Weird Animals (@Weird_AnimaIs) February 28, 2020

Относительно недавно, в 2018 году, экспертам из Тайваньского научного исследовательского центра удалось словить сращу пять акул-гадюк во время одного из исследований. Четыре из них умерли еще до поднятия на поверхность океана, а последняя скончалась в лаборатории исследовательского центра.

Однако, даже в ситуации такого малого количества исследований, современная наука всё же располагает ценными данными об этих жутких существах. Так, известно, что Trigonognathus kabeyai является единственным существующим ныне видом рода Trigonognathus семейства этмоптеровые. Он распространен в северо-западной и центральной части Тихого океана.

Акула-гадюка имеет стройное и вытянутое тело, нижнюю часть которого покрывают многочисленные фотофоры. Она размножается яйцеживорождением и преимущественно питается костистыми рыбами. Благодаря внушительной пасти это животное может целиком заглатывать рыба весьма крупных размеров.

Также «Курсор» сообщал, что на острове Фаял обнаружили самую тяжелую рыбу, которая весит почти 3 тонны.