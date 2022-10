Ученые показали жуткую и неуловимую черную акулу

Ученые подробно рассказали об акула-гадюке, также известной как Trigonognathus kabeyai.

Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые это существо зафиксировал донный траулер в 1986 году возле берегов острова Сикоку (Япония). С того момента люди крайне редко встречаются с этой скрытной глубоководной акулой, которая порой появляется возле Японии, Тайваня и Гавайев.

Длина Trigonognathus kabeyai может достигать 54 сантиметров. Животное характеризуется длинным черным телом, пастью с сотней игольчатых зубов и голубыми глазами-бусинками, за что его часто сравнивают с одноименным персонажем комикса Marvel «Веном».

Эти акулы-гадюки плавают на глубине примерно 600 метров и крайне редко оказываются на поверхности, в силу чего ученым мало о них известно. Более 35 лет назад удалось встретиться всего лишь несколько особей.

Viper dogfish (Trigonognathus kabeyai) is a type of shark from the deep-sea. They can eject their jaws out of their mouths to catch prey.

