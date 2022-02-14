Ученые получили первую в истории премию Тьюринга за развитие искусственного интеллекта

Исследователи из Ноттингемского университета получили первую в истории премию Тьюринга за развитие сети, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать искусственный интеллект доступным и укрепить доверие к его использованию.

Ноттингемский университет является одним из 24 университетов, номинированных на новую премию, и был выбран победителем после того, как продемонстрировал свое превосходство в исследованиях и послужной список публикаций в области науки о данных и искусственном интеллекте.

Работа Университета теперь будет значительно улучшена за счет активного участия мировых ученых.

Праминда Калеб-Солли, профессор в области искусственного интеллекта, возглавит проект в Ноттингемском университете, работая с координационно-консультативной (CaG) группой экспертов по ИИ в различных областях применения.

В своих исследованиях ученые будут опираться на установленные области передового опыта, используя нейросеть для расширения своих возможностей, а также для разработки и реализации ряда научных и общественных экспериментов.

Праминда сказал: «В Ноттингемском университете накоплен огромный объем знаний и опыта в области ИИ и науки о данных, поэтому очень приятно получить эту награду, которая обеспечит уникальную основу для обмена и сотрудничества с другими университетами по всему миру.

В центре внимания нашей сети — Accessible [email protected] — работа по улучшению уже достигнутых вершин. Наша деятельность направлена ​​на укрепление общественного доверия за счет обеспечения прозрачности процесса принятия решений в области ИИ. Мы разработали ряд мероприятий для активного взаимодействия и стремимся дать людям возможность уверенно получать доступ, понимать и использовать данные».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали, какую пользу приносят ночные кошмары.

По словам экспертов, страшные сны «тренируют» нервную систему и тем самым готовят ее к реагированию на возможные стрессовые ситуации в реальной жизни.

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