Ученые рассказали, какую пользу приносят ночные кошмары

По словам экспертов, страшные сны «тренируют» нервную систему и тем самым готовят ее к реагированию на возможные стрессовые ситуации в реальной жизни.

Ученые из Женевского университета смогли выяснили, что ночные кошмары приносят только пользу. Такие сны испытывают нервную систему человека.

Для того, чтобы это выяснить, эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 18 человек. На испытуемых прикрепили 2356 датчиков для того, чтобы измерять активность их мозга во время сна.

По словам одного из авторов исследования Лампроса Перогамвроса, его коллег интересовало то, какие участки мозга задействуются, когда человеку снятся кошмары.

Затем ученые при помощи уже 89 испытуемых проверили, есть ли связь между страхом во сне и наяву. Добровольцы записывали в тетради кошмары, которые им снились на протяжении недели. Затем им показывали страшные картинки в реальности и измеряли активность мозга при помощи магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что чем сильнее был страх, пережитый во сне, тем меньше активировались у испытуемых островковая доля и поясная кора.

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