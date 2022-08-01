Ученые: поцелуи могут быть опасны для здоровья

Группа ученых из разных стран считают, что распространение герпеса на Земле вызвано появлением поцелуев. Впервые эта болезнь была обнаружена пять тысяч лет назад.

Современный штамм вируса, вызывающего герпес, был обнаружен около 5 000 лет назад, и исследователи предполагают, что его распространение могло быть вызвано появлением поцелуев.

Международная группа исследователей проверила ДНК зубов из сотен человеческих останков. Используя реконструированные геномы, ученые смогли определить, что все вариации современных штаммов вируса герпеса относятся к позднему неолиту — началу бронзового века. Ученые были несколько удивлены этим, поскольку предполагалось, что герпес — это нечто такое, что эволюционировало вместе с человеком в течение очень долгого времени.

Исследователи предложили две теории для объяснения распространения герпеса. Первая основана на том, что около 5 000 лет назад произошла великая миграция из Евразии в Европу. Вторая: люди начали целовать друг друга.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Тель-Авивского университета изобрели наклейку, которая определяет, лжет ли человек. По их словам, их умная наклейка, содержащая электроды, которые могут контролировать и измерять активность мышц и нервов, достигла непревзойденного уровня успеха в 73 процента, хотя и в небольшой тестовой группе из 40 человек. (Двое были исключены за то, что «никогда не лгали»).

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