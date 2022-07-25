Ученые назвали эффективный способ, как сохранить здоровье после 60 лет

Исследователи из Университета Портсмута (Великобритания) назвали способ, с помощью которого можно защититься от скелетно-мышечных болей после 60 лет.

После 60 лет большинство людей начинает жаловаться на болезни суставов и частые переломы. Чтобы их минимизировать эксперты порекомендовали один эффективный способ.

Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты отметили, что сохранить здоровье после 60 лет можно с помощью интенсивных физических нагрузок, в частности бега, тенниса, плавания. Это ученые доказали, с помощью исследования, участие в котором взяло более 6000 человек в возрасте старше 50 лет.

Результат показал, что занятие такими видами спорта минимум 1 раз в неделю эффективно защищает от скелетно-мышечных болей в долгосрочной перспективе. А вот умеренные физические нагрузки, например, пешие прогулки, танцы или выполнение домашних дел, вряд ли будут эффективны.

Ученые говорят, что хроническая боль — это большая проблема в любом возрасте, она является поводом для серьезных эмоциональных и физических страданий, которые снижают качество жизни.

«Курсор» писал ранее, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым людям уделять 150–300 минут умеренной физической нагрузке либо 75–150 минут высокоинтенсивным тренировкам в неделю.

Еще мы писали, что спорт полезен в любое время суток, но лучше всего заниматься им в утренние часы. Именно утро эксперты считают идеальным временем для тренировок.