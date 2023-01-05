Ученые пояснили, почему в Южном полушарии возникает больше природных катаклизмов, чем в Северном

В ходе исследования команда ученых из Чикагского и Вашингтонского университетов симулировала серию климатических моделей, наблюдая, как различные переменные влияют на количество штормов.

Об этом пишет портал NV.

К примеру, когда исследователи выровняли массивы суши Северного и Южного полушарий, половина разницы в интенсивности штормов исчезла. Это означало, что рельеф оказывает очень сильное влияние на погодные условия.

Еще одним важным фактором стали океанские течения: как только ученые отключили их в одной из своих моделей, уровень возникновения штормов в полушариях также выровнялся.

Ранее спутниковые наблюдения показали, что частота штормов в Южном полушарии растет с 1980-х годов, в то время как в Северном полушарии она почти не изменилась. Ученые связывают это с изменениями течений, на которые повлияли климатические изменения. Это происходит по всему миру, однако на севере эти события компенсируются потерей морского льда и увеличенными уровнями поглощения солнечного света.

Выводы ученых можно будет использовать и в будущих моделированиях климатических изменений. Это поможет нам лучше понять, как глобальное потепление будет влиять на погодные условия разных полушарий.

Как сообщал Курсор, искусственный интеллект способен регистрировать землетрясения гораздо раньше, чем современные чувствительные сейсмографы.

Сильные землетрясения вызывают толчки земной коры, но раньше толчков появляются изменения гравитационного поля. И они распространяются со скоростью света, то есть практически моментально. Это позволяет зафиксировать угрозу раньше и успеть принять соответствующие меры.

Также Курсор писал, что ученые NASA показали, как звучит галактика Водоворот.