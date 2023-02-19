Ученые пояснили процесс формирования уникальных отпечатков пальцев у людей

Уникальные узоры отпечатков пальцев создаются волнами крошечных гребней, которые формируются, распространяются и сталкиваются друг с другом во время внутриутробного развития. Точное расположение этих участков и столкновение между волнами создают четкий узор отпечатка пальца.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными под руководством Мариан Росс из Института биомедицины и биотехнологий Кантабрии в Сантандере (Испания), пишет портал Nature.

Считается, что отпечатки пальцев обеспечивают дополнительное сцепление и чувствительность. Их узоры давно используются для идентификации людей и диагностики некоторых состояний развития. В прошлом году исследователи описали гены, влияющие на формирование узоров, многие из которых принимают участие в развитии конечностей.

В то же время, многие из этих генов были неактивны во время этого процесса, что свидетельствует о том, что они не принимают непосредственного участия в формировании гребней. Теперь ученые обнаружили, что процесс их образования подобен аналогичному, который придает зебре полосы, а гепарду – пятен.

Исследование выявило взаимодействие между двумя белками, стимулирующими образование гребней и тормозящими его. Эти белки создают периодические волны гребней, которые появляются из трех разных участков:

кончик пальца,

центральная его часть,

складка у основания кончика, где он сгибается.

Команда исследователей проводили симуляции во время которых изменяла время, угол и точное расположение начала волн в этих трех местах, создавая арки, петли и завитки. Эти волны сталкиваются, создавая турбулентность, помогающую образовывать разнообразные узоры.

Точное расположение указанных выше участков и столкновение волн собственно и образуют уникальный узор отпечатка пальца человека.

Анатомические исследования и анализ активности генов показали, что клетки, формирующие гребни, прошли путь развития, который первоначально имитировал путь волосяного фолликула. Но, в отличие от генной активности фолликула, клетки гребня не смогли вместить в себя клетки из глубины под поверхностью кожи.

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