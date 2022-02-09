Ученые предположили что произойдет, если Земля перестанет вращаться

Ученый предположил, что в теории может произойти, если Земля остановится и перестанет вращаться. Он напомнил, что наша планета делает оборот вокруг своей оси каждые 23 часа и 56 минут, а также на протяжении года движется по своей орбите вокруг Солнца.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Тhe Сonversation».
Земля продолжает вращаться потому, что практически ничто не может остановить ее в вечном движении.
Однако если бы Земля все же каким-то образом перестала вращаться, люди бы остались на поверхности планеты благодаря действию гравитации. В космос бы никто не улетел.
Но на планете в таком случае могли бы произойти серьезные изменения. Например, день и ночь длились бы по полгода. Днем планета могла бы сильно нагреваться, а ночью – остывать. Это существенно повлияло бы на климат на Земле.
Большая разница температур между днем и ночью, в свою очередь, вызвала бы сильные ветра, а столкновение воздушных масс поднимало бы вихри размером с целые континенты.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что астрономы создали визуализацию полета сквозь туманность Пузырь.
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