Ученые предположили что произойдет, если Земля перестанет вращаться

Земля вращается вокруг Солнца уже миллиарды лет, но сейчас этот процесс незначительно замедлился. Астроном Кильского университета Жакко ван Лун заявил, что полная остановка ее движения практически невозможна.

Ученый предположил, что в теории может произойти, если Земля остановится и перестанет вращаться. Он напомнил, что наша планета делает оборот вокруг своей оси каждые 23 часа и 56 минут, а также на протяжении года движется по своей орбите вокруг Солнца.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Тhe Сonversation».

Земля продолжает вращаться потому, что практически ничто не может остановить ее в вечном движении.

Однако если бы Земля все же каким-то образом перестала вращаться, люди бы остались на поверхности планеты благодаря действию гравитации. В космос бы никто не улетел.

Но на планете в таком случае могли бы произойти серьезные изменения. Например, день и ночь длились бы по полгода. Днем планета могла бы сильно нагреваться, а ночью – остывать. Это существенно повлияло бы на климат на Земле.

Большая разница температур между днем ​​и ночью, в свою очередь, вызвала бы сильные ветра, а столкновение воздушных масс поднимало бы вихри размером с целые континенты.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что астрономы создали визуализацию полета сквозь туманность Пузырь.

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