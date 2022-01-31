Астрономы разгадали загадку самого странного явления на Солнце

Астрономы из Центра астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов предложили новое объяснение загадочных пальцеобразных потоков на Солнце, обнаруженных в 1999 году.

Еще в 1999 году ученые вспышек на Солнце выявили необычное явление – некие темные пустоты, которые по внешнему виду напоминают пальцы. И вот не так давно эксперты из США предложили, с чем может быть связано это явление.

Об этом сообщает phys.org.

Авторы нового исследования предположили, что темные «пальцы» — это следствия разрушения силовых линий, в результате которого на поверхность звезды начали падать потоки материала. Этот материал неподвластен воздействию магнитного поля.

Авторы новой стать провели анализ изображений нисходящего потока, полученные с помощью аппарата AIA. Этот аппарат делает снимки Солнца каждые двенадцать секунд на семи разных длинах волн света для измерения изменений в атмосфере Солнца.

В результате удалось выяснить, что большинство пальцеобразных особенностей все же генерируется немагнитным путем. Вместо этого они образуются сами по себе в турбулентной среде и являются результатом взаимодействия двух потоков вещества с разной плотностью.

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Кроме того, редакция нашего сайта писала, что астрономы обнаружили уникальную черную дыру с промежуточной массой в соседней галактике. Найденная черная дыра принадлежит к редкому классу объектов. Ее масса составляет всего 100 тысяч солнечных, что делает ее гораздо меньше, чем сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, но больше, чем черные дыры, образующиеся после взрывов звезд.

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